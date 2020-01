Rissa alla discoteca Pick-Up di Torino, un giovane in ospedale

Una rissa è scoppiata nella notte tra il 3 e il 4 gennaio alla discoteca "Pick-Up" di Torino, in via Barge 8.

Secondo quanto si è appreso, due venticinquenni italiani hanno chiamato la polizia raccontando di essere stati pedinati da una decina di persone.

"Ci hanno seguiti e volevano picchiarci, ma non sappiamo il perché", hanno spiegato. "Siamo fuggiti fino in via Monginevro. Sono volati calci e pugni".

Uno di loro, riportando lievi lesioni, è stato trasportato all'ospedale Martini in codice verde. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli inquirenti.

Da una prima ricostruzione, sembra che la lite sia scoppiata all'interno del locale, per poi degenerare in strada.