Pedofilia, un 69enne italiano arrestato in Francia

E' stato arrestato dalla polizia francese, a Chambery, Michele C., un italiano di 69 anni accusato di reati sessuali su minori disabili.

L'uomo era ricercato dall'interpol per degli abusi compiuti quando era l'autista di uno scuolabus. I reati sono stati compiuti tutti in provincia di Torino. I fatti contestati, avvenuti nel capoluogo piemontese tra il 2018 e la fine del 2019, sono emersi all’attenzione del Commissariato Dora Vanchiglia. L’uomo, mascherandosi sotto la veste di volontario accompagnatore di bambini disabili, era riuscito a guadagnare l’affetto delle proprie vittime verso le quali dimostrava apparentemente amicizia e senso di protezione.

Comunicativo, divertente ed amante della musica era riuscito ad ottenere la fiducia delle famiglie e dei bimbi, per i quali era diventato un importante punto di riferimento ed una presenza costante. Approfittando del ruolo rivestito e dello stato di minorata difesa psichica delle proprie vittime, nonché della loro minore età, aveva nel tempo abusato del ruolo che si era costruito, sottoponendole ad abusi di natura sessuale.

Le vittime, tutte minorenni e di origine extracomunitaria, hanno subito abusi senza possibilità di avvedersi di quanto stava accadendo e fare denuncia. Così C. M. è riuscito a costruire un muro entro il quale porre in essere le proprie condotte criminose, agendo indisturbato, sempre ponendosi come persona affabile e comunicativa, mentre le famiglie erano completamente all’oscuro di quanto accadeva ai propri piccoli.

Ma la tela di ragno ha mostrato segni di cedimento grazie all’intuizione degli investigatori del Commissariato Dora Vanchiglia. Nel frattempo C.M., destinatario di un decreto di fermo, è scappato improvvisamente rendendosi irreperibile. Gli investigatori si sono messi immediatamente sulle tracce del fuggitivo che sembra aver lasciato Torino. Gli agenti del Commissariato lo hanno localizzato in Francia ed ottenuto un mandato di arresto europeo per la misura della custodia cautelare in carcere.

Ieri è stato lui stesso a presentarsi agli uffici della polizia municipale d'Oltralpe per delle pratiche amministrative ed è stato riconosciuto da un agente. Nei prossimi giorni sarà consegnato alle autorità italiane.