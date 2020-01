Manifesti "sfottò" contro Salvini a Palazzo Nuovo:"Prima i cinghiali: vota Matteo Suini"

Manifesti “sfottò” contro Matteo Salvini sono comparsi la notte scorsa vicino a Palazzo Nuovo, a Torino. Sui cartelli appesi vicino alla sede delle facoltà umanistiche il leader della Lega è ritratto con le sembianze di un cinghiale, con una felpa verde con la scritta “polizia” e un rosario al collo”. Al di sopra la scritta “Prima i cinghiali. Vota Matteo Suini”, mentre sotto un simbolo che ricorda quello del partito con la frase “Sega. Suini premier”.

A commentare il gesto l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca “Per certi ‘democratici’ di sinistra indossare la scritta ‘polizia’ è un motivo di vergogna? Noi siamo fieri delle nostre forze dell’ordine”.

“E lo stesso – prosegue - vale per il rosario”. “Chi crede di insultare Matteo Salvini e le forze dell’ordine con simili manifesti non fa altro che convincerci del fatto che siamo dalla parte della ragione. Essere dalla parte Forze dell’Ordine, che ogni giorno difendono i cittadini rischiando di persona, per noi è un vanto”, conclude Ricca.

A replicare poi è lo stesso Matteo Salvini, che su Facebook scrive:"Gli insulti di questi imbecilli sono medaglie. Dispiace che in questo modo insultino anche le Forze dell'Ordine (anche se questi sinceri "democratici" preferiscono chiamarli "sbirri").