Al Castello di Rivoli laboratorio di idee per ripensare la città in modo creativo

Sabato 18 gennaio al Castello di Rivoli si svolgerà il laboratorio civico PensArte X Rivoli. L'attività, promossa dal LabXRivoli, consiste in una visita guidata alla mostra di Michael Rakowitz cui seguirà un laboratorio di idee su Rivoli per (ri)pensare alla città in modo creativo. "Le opere di Rakowitz - spiegano i promotori dell'iniziativa - indagano attraverso l’architettura, l’archeologia, la cucina e la geopolitica dall'antichità a oggi, i grandi cambiamenti storici causati da guerre e altri traumi, evidenziando le contraddizioni della globalizzazione".

"L'attività - continuano - rappresenta un esperimento innovati​vo che vuole coinvolgere la cittadinanza in una riflessione collettiva attraverso l’offerta culturale del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea con possibili declinazioni territoriali. L’idea progettuale nasce dall’esempio di Michael Rakowitz e dalla evidente necessità nelle sue opere di una presenza attiva della società come interlocutore primario. In maniera naturale il legame tra arte contemporanea e territorio si rafforza".