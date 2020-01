A Rodallo di Caluso aperto nuovo punto vendita di Campagna Amica

Nuovo Punto vendita Campagna Amica a Rodallo di Caluso. E’ stato inaugurato sabato scorso. A gestirlo è Danilo Actis Perinetto, titolare di un’azienda agricola, a Caluso, che produce frutta e ortaggi, di stagione. Il punto vendita si trova in piazza Santa Croce, a Rodallo, ed è aperto ai consumatori il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16 alle 19.

Danilo Actis Perinetto, informa: «Il punto vendita è nato grazie alla collaborazione del circuito Campagna Amica. Sono produttore di nuove varietà di mele e ortaggi di stagione. Nel ciclo produttivo aziendale non uso prodotti chimici. Vorrei che il mio punto vendita diventasse anche un luogo di ritrovo in cui i consumatori possano scambiarsi opinioni sui prodotti e su come vengono coltivati. In questa stagione offro in vendita patate, cipolle, cavoli e mele. Inoltre ci sono prodotti e trasformati che arrivano da altre aziende agricole del territorio, ad esempio confetture, farine e biscotti». Danilo Actis Perinetto aggiunge e chiude: «E’ uno dei pochi punti vendita del calusiese. Il messaggio che rivolgo ai consumatori e semplice: acquistando ortaggi e frutta, di stagione e a chilometri zero, si portano in tavola produzioni agroalimentari locali, di qualità e – soprattutto – si rispetta l’ambiente. Non solo: noi imprenditori agricoli tutti i giorni ci mettiamo la faccia. Oltre che nel nuovo punto vendita, sito in centro a Rodallo, commercializzo i miei prodotti aziendali anche in alcuni mercati di Campagna Amica e nelle fiere».

Roberto Grassi, referente di Campagna Amica di Torino, informa: «Nei punti vendita della rete di Campagna Amica torinese è possibile trovare cibo a km zero, rispettoso della tradizione del territorio. Alimenti prodotti seguendo un disciplinare molto severo. I punti vendita di Campagna Amica in provincia di Torino sono 300, di cui 50 agriturismi. I mercati dei produttori domenicali sono allestiti in centralissime piazze della città di Torino: la prima domenica, in piazza Palazzo di Città; la seconda, in piazza e giardini Cavour; la terza domenica, in piazza Vittorio Veneto; la quarta in piazza Bodoni. Poi ci sono alcuni mercati pomeridiani settimanali: il martedì e giovedì, in via Mittone, angolo via Fratelli Passoni; il mercoledì, in corso Umbria; oltre a un’eccellenza riservata alle imprese certificate biologiche, il venerdì, ai giardini La Marmora, in via Cernaia. Nei comuni del torinese i consumatori hanno a disposizione 17 mercati di produttori in vendita diretta».

Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, chiude con un’anticipazione: «Nell’anno 2020 Coldiretti Torino si prefigge un obiettivo ambizioso. Aprire un mercato di Campagna Amica, in una struttura coperta, nel cuore della città di Torino. In questo modo, anche consumatori e turisti potranno scegliere fra le eccellenze agroalimentari del nostro territorio e portarsi a casa un ricordo di Torino e del suo territorio».