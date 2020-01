1.000 nuovi alberi nel Comune di Carmagnola grazie all’impegno di E.ON

Si è concluso l’intervento di forestazione che vede protagonista il Comune di Carmagnola, sostenuto da E.ON e realizzato grazie al supporto tecnico di AzzeroCO 2 .

La piantumazione dei circa 1.000 alberi rientra nell’ampio progetto di riqualificazione urbana “Boschi E.ON” che l’azienda di energia porta avanti su territorio nazionale dal 2011 e che, fino a ora, ha permesso di mettere a dimora oltre 83.000 alberi in 27 aree selezionate in Italia, facendone uno dei più rilevanti progetti di forestazione mai portati avanti da un’impresa privata.

Il progetto per il Comune di Carmagnola, promosso da E.ON e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ha previsto la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone che potranno integrarsi al meglio con le condizioni climatiche del luogo. L’obiettivo dell’intervento è migliorare la qualità dell’aria di una zona urbana situata tra via Valperga e via Almese, nei pressi di via Susa. Si tratta di un’area ex agricola in zona Lame, di superficie di circa 1 Ettaro.

“La creazione di un bosco urbano attraverso la piantumazione di circa 1000 alberi rappresenta un obiettivo prioritario per la nostra Amministrazione”, commenta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Carmagnola, Alessandro Cammarata. “E’ una straordinaria opera che consentirà in parte di mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico che la nostra città ed in particolare la zona di Salsasio-Lame subisce a causa della mancanza di una tangenziale. Il bosco è inoltre un importante strumento per riprogettare uno spazio urbano attualmente non utilizzato e collocato in un contesto fortemente antropizzato, secondo un’ottica di sviluppo sostenibile e attento alla qualità dell’ambiente”.

Per garantire la biodiversità del progetto e il suo rapido attecchimento sono state utilizzate diverse specie: la Farnia, il Carpino bianco, l’Acero campestre, l’Olmo minore. Si tratta di specie selezionate per la loro robustezza, la resistenza all’inquinamento e che, crescendo contribuiranno, a ridurre la concentrazione di CO 2 nell’aria e a migliorare il paesaggio urbano.

“Siamo molto orgogliosi di portare avanti il progetto Boschi E.ON e ancora di più di arricchirlo con nuove aree, come quella del Comune di Carmagnola” ha dichiarato Davide Villa, Chief Marketing Officer di E.ON Italia. “Grazie al contributo dei nostri clienti e all’impegno delle Amministrazioni Comunali, che condividono con noi questa importante missione, possiamo perseguire con costanza e continuità la nostra missione di #odiamoglisprechi, grazie alla quale vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini a una maggior tutela dell’ambiente e a un consumo più consapevole delle risorse” conclude Villa.