Legame più stretto tra scuole e aziende? Torino apre la strada verso l'occupazione con il primo diploma in Italia su Trasporti e Logistica

Si tiene a Torino il primo corso in Italia per chi vuole conseguire il diploma in Trasporti e Logistica. E' l'occasione che offre agli studenti l'Istituto Istruzione Superiore Galilei-Ferrari, grazie alla collaborazione con FAI Torino – Federazione Autotrasportatori Italiani e Sito spa, Società Interporto Torino. Si tratta di "uno strumento di innovazione didattica e di orientamento per gli studenti", spiega la dirigente scolastica, Anna Luisa Chiappetta, che ha promosso il progetto di utilizzo del cosiddetto PCTO, ovvero il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento "Sistema duale del Galilei Ferrari".

Se interessati, però, non c'è tempo da perdere, visto che i termini per l’iscrizione al prossimo anno scolastico (il 2020/21) scadranno il prossimo 31 gennaio. Per farsi un'idea più precisa, invece, sabato 18 Gennaio l’IIS Galilei-Ferrari organizza l’Open Day presso la sede di Via Gaidano 126 a Torino. A livello pratico, Fai Torino e Sito forniranno il contributo alla gestione organizzativa del percorso, che si concretizzerà nella messa a disposizione della struttura ospitante all’interno dell’Interporto SITO di Torino/Orbassano, dove svolgere le attività formative, la selezione dei docenti delle materie tecniche, avvalendosi di esperti del settore e l’organizzazione di visite esterne presso imprese di trasporti e logistica, di porti, interporti o altri centri intermodali ed infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo.

Inoltre, saranno sempre Fai e Sito a preparare, redarre e mettere a disposizione il materiale didattico, oltre a promuovere il collocamento degli studenti durante il periodo estivo presso aziende del settore Logistico e dei trasporti, individuandole tra quelle insediate all’interno dell’Interporto SITO di Torino/Orbassano o comunque coinvolte in sede di svolgimento delle lezioni. In tutto, per il terzo anno le ore di lezione presso l'Interporto saranno 120 (un giorno a settimana) tra ottobre e maggio, così come al quarto anno. Nel quinto anno scenderanno a 60 ore, pur mantenendo la frequenza settimanale, ma solo fino a febbraio.

"La collaborazione del IIS Galilei Ferrari con il contesto territoriale rappresentato da SITO e FAI, prevede la predisposizione di percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali, il più possibile vicine alle esigenze del mondo del trasporto e della movimentazione delle merci - commenta il presidente di Sito, Giovanni Battista Quirico -. In tale contesto, la presenza della Aziende insediate nell’Interporto potrà senz’altro giovare all’integrazione fra il mondo della scuola e quello del lavoro”.