Ex Embraco, Sicchiero: "Parlamentari e consiglieri regionali paghino il viaggio a Roma ai dipendenti per partecipare all'incontro al Mise"

“Un contributo di 100 euro a testa per coprire i costi della trasferta e consentire ai dipendenti dello stabilimento Ventures (ex Embraco) di essere presenti a Roma in occasione dell’incontro al MISE”: questa la richiesta avanzata dal Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero ai Parlamentari e Consiglieri regionali di tutte le forze politiche.

“Entro fine mese, come da dichiarazioni della sottosegretaria Alessandra Todde, verrà convocato un nuovo tavolo al MISE che coinvolgerà sindacati, Invitalia e Whirlpool Latin America. In quell’occasione, i dipendenti Ventures ex-Embraco hanno manifestato il desiderio di essere presenti, per manifestare nuovamente la loro grande preoccupazione e disperazione. Lo scorso viaggio (costato circa 9 mila euro) fu finanziato grazie all’intervento della Curia e di Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali del territorio. Lunedì, in occasione dell’incontro davanti ai cancelli della fabbrica, i lavoratori hanno avanzato la richiesta di essere aiutati a poter essere presenti a Roma".

"Richiesta più che giusta ma è necessario coprire i costi della trasferta. Da qui la mia decisione di sollecitare l’intervento di Parlamentari e Consiglieri regionali, come segno di una solidarietà concreta, seria e fattuale”.