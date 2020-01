Tensioni al CTP corso Brunelleschi, Ricca:"Situazione grave, rimpatriare i migranti"

Rimpatriare i migranti, per evitare ulteriori tensioni al CPT di corso Brunelleschi. E’ questa la richiesta dell’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, che definisce “grave” la situazione nel Centro di Permanenza Temporanea.

“Le continue rivolte -spiega Ricca - portate avanti dai migranti ospitati dal centro, spesso coordinate da frange dell’area anarchica torinese, rendono necessario un immediato rimpatrio dei soggetti violenti e di quelli che non hanno diritto di rimanere sul suolo italiano”.

“La retorica -continua l’esponente del Carroccio - che troppo spesso accompagna queste rivolte violente, che mettono e hanno già messo in pericolo l’incolumità fisica delle forze dell’ordine che prestano servizio nel centro, dipinge i migranti ospitati dalla struttura come ‘vittime di rastrellamenti’”. Per l’esponente del Carroccio però “non è così: le persone da rimpatriare sono soggetti che hanno compiuto azioni criminali o che sono ritenute pericolose socialmente per vari e gravi motivi. Anche per questo la strada del rimpatrio deve essere considerata urgente e improrogabile”.