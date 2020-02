Auto di lusso e vita al di sopra delle proprie possibilità: beni per altri 350mila euro sequestrati a una coppia italo-albanese [FOTO e VIDEO]

Erano già finiti nei guai lo scorso mese di maggio per questioni di droga, armi e truffa, con la Questura di Torino che aveva posto i sigilli a beni per un valore totale di 1 milione e 650mila euro. Ma il giro di vite si è fatto ancora più stretto per un albanese di 54 anni e un'italiana di 44, visto che le forze dell'ordine sono tornate in azione, sottraendo al loro possesso case e imprese per altri 650mila euro.



In particolare, i sigilli sono stati posti questa volta a tre appartamenti di Carmagnola e due società nel settore del commercio ci vini e prodotti alimentari. In tutti i casi, erano intestate a terze persone, ma di fatto erano nelle disponibilità della donna (per quanto riguarda le case) e dell'uomo per quanto attiene agli esercizi commerciali. In più, sono stati sequestrati anche due automezzi.

Durante le operazioni è stato poi rinvenuto un ingente quantitativo di vini e alcolici anche di alta qualità, nonché il materiale necessario, composto da tamponi, etichettatrici e altro, utile per la contraffazione delle date di scadenza dei prodotti alimentari. Numerose lattine e bottiglie di birra presentavano come periodo di scadenza l’anno 2018 e, in parte, erano già state etichettate con scadenza nell’anno 2020. All’interno di un locale, un tempo destinato a un piccolo supermercato, riconducibile al cittadino albanese, sono state inoltre rinvenute delle munizioni per arma comune da sparo e un impianto utilizzabile per la coltivazione della cannabis, composto da lampade generatrici di luminosità e calore, irrigatori, pannelli elettrici, temporizzatori e condizionatori d’aria muniti di particolari filtri per evitare la fuoriuscita dell’odore generato dalla pianta della cannabis. Per questi motivi è stato denunciato un cittadino italiano che risultava essere l'affittuario del magazzino, ma anche l'intestatario fittizio/prestanome di una delle società sequestrate.

L’indagine era partita dopo gli agenti, in più occasioni, avevano notato i due soggetti viaggiare a bordo di autovetture di grossa cilindrata, costose e di nuova immatricolazione. E' partita così una verifica capillare, con accertamenti che hanno portato alla luce il reinvestimento di denaro di provenienza illecita (a fronte di redditi dichiarati al fisco inferiori alle reali capacità economiche) in una serie di immobili e tre società riconducibili ai due cittadini. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una netta sproporzione tra il tenore di vita e quanto dichiarato al fisco nonché una loro pericolosità sociale desunta dai numerosi precedenti di polizia e penali.

L’operazione, pertanto, ha portato a un sequestro di beni per complessivi due milioni di euro.