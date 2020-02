Vanchiglietta, in corso Belgio una buca profonda due metri spaventa i residenti

Una buca profonda circa due metri, all'angolo tra Corso Belgio e Corso Tortona, spaventa i cittadini di Vanchiglietta: il cratere, circoscritto e segnalato da transenne, secondo quanto testimoniato dagli stessi residenti sarebbe presente da oltre un anno.

A pochi giorni dall'annuncio di Lapietra sullo stanziamento di sei milioni di euro per la manutenzione stradale straordinaria, a preoccupare è anche Vanchiglia: particolarmente critiche, infatti, sono le condizioni dell'asfalto e dei marciapiedi davanti alla sede della Protezione Civile di Corso Regina Margherita, in Piazza Santa Giulia lato teatro Giulia di Barolo, Via Artisti, Via Balbo e in prossimità degli attraversamenti pedonali all'incrocio tra la stessa Via Balbo e Via Vanchiglia.

Non se la passa meglio nemmeno il manto stradale di Aurora: numerose buche e irregolarità, infatti, rendono il transito particolarmente spiacevole in Corso Emilia (in prossimità dell'incrocio con Via Cecchi), Largo Cigna, Via Cuneo (tra Lungo Dora Napoli e Via Cecchi), Lungo Dora Savona (tra Corso XI Febbraio e Corso Regio Parco), Via San Pietro in Vincoli e la sua prosecuzione Strada del Fortino (fino a Via Cigna).

Diversa, ma alquanto caratteristica, è la situazione di Via Borgo Dora, dove i residenti stanno ancora aspettando il rifacimento della tradizionale pavimentazione in ciottoli dopo i lavori alle fognature realizzati nel 2019 da Smat.