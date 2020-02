Il Galileo Ferraris porta gli studenti negli Usa

L’istituto Galileo Ferraris di Settimo non cessa di stupire.

Dopo il successo riscontrato alla settima edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza con il progetto “Regolazione dei tempi di attesa in una circolazione rotatoria”, premiato al terzo posto, un’altra iniziativa coinvolgerà la scuola.

Nel mese di marzo, infatti, 10 alunni dell’istituto verranno selezionati per il progetto ERASMUS PLUS KA2, che li vedrà impegnati alcuni giorni negli USA per la gestione e la comprensione delle energie rinnovabili. Oltre a visitare la realtà di un paese straniero, entrando in contatto con un sistema diverso, essi avranno l’opportunità di apprendere le competenze tecniche e specializzate effettivamente richieste dalle aziende che operano nel campo dell’energia. Durante il progetto, inoltre, verrà sottolineata l’importanza dell’efficienza energetica sul lavoro del futuro e la presenza fondamentale delle “occupazioni green” in diversi settori.

All’interno della scuola, invece, gli studenti saranno impegnati nella nuova fase di sviluppo del T-TEP (Toyota Technical Education Program). Questa strategia innovativa attuata dalla Toyota in seguito all’evoluzione del mercato, offrirà agli studenti competenze specifiche del settore automotive, in modo che al termine degli studi essi possano cominciare ad esercitare da subito una professione specifica. La società automobilistica giapponese fornirà all’istituto l’attrezzatura didattica necessaria all’apprendimento pratico, tra cui una vettura HYBRID di nuova generazione in comodato d’uso oneroso. Una collaborazione che va avanti da anni quella tra l’istituto settimese e la Toyota, e che, visti i risultati positivi, continuerà a durare. La convenzione con Comau, inoltre, permette agli allievi di conseguire il patentino della robotica, un titolo riconosciuto dalle aziende a livello globale.

Grazie agli strumenti avanzati presenti nei laboratori della scuola, tra cui stampanti 3D, stampanti laser, e attrezzature specifiche elettromeccaniche, gli studenti del Galileo Ferraris hanno l’opportunità di veder ogni giorno realizzate le proprie idee, attraverso lavori di gruppo e progetti finalizzati ad un utilizzo concreto, come nel caso del drone salvagente in grado di rilevare il calore del corpo in mare e rilasciare un apposito supporto di salvataggio alla vittima. Alcuni di questi lavori hanno ottenuto premi e riconoscimenti, come nel caso del “dosso intelligente”, premiato per il suo aspetto innovativo al concorso Tecnica-mente 2017/2018. Attraverso la realizzazione del modellino mediante le stampanti 3D, gli allievi hanno potuto illustrare il funzionamento dei dossi a scomparsa, in grado di attivarsi con la luce gialla del semaforo, per indurre le auto a rallentare.

Per quanto riguarda il corso turistico, gli alunni, tramite gli accordi dell’istituto col F.A.I. per la tutela del patrimonio artistico locale, hanno la possibilità di diventare ciceroni per i turisti del territorio settimese, costruendo così le basi per il lavoro del futuro.

Infine, per ampliare il proprio bagaglio culturale, gli studenti delle quinte assistono ogni anno a diverse opere presso il Teatro Regio di Torino, tra cui “Matrimonio segreto” e “Nabucco”. Un’occasione preziosa per affacciarsi alla cultura umanistica, oltre a un momento di unione e spensieratezza.