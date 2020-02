Ambrosio cafè vede in rosa con la rassegna "Donne mica da ridere"

La commedia è un genere mutaforma e multiforme. Soprattutto per questo ci piace: si presta a raccontare con varietà di toni e di temi il dicibile e l’indicibile. È un meraviglioso passepartout per lo spettatore ma anche per lo sceneggiatore e il regista. Eppure ci pare sia un po’ la categoria negletta del cinema contemporaneo… come se far ridere non fosse già abbastanza difficile, oltre che straordinario di per sé! Magari è una questione di opportunità di mercato, di audience, di logiche di distribuzione. O forse è un segno dei tempi: l’ironia, la satira, il ridersi anche malamente addosso sono lussi che questo millennio non può più permettersi?