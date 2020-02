Blocchi traffico: dopo il vento arriva il semaforo verde almeno fino a lunedi 10 febbraio

Il vento di questi giorni ha contribuito al miglioramento della qualità dell’aria. Dopo gli ultimi rilevamenti è così scattato il semaforo verde che sarà valido fino a lunedì 10 febbraio.

Dunque nei 24 comuni del territorio metropolitano (Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano) potranno circolare tutti gli autoveicoli con l’esclusione quelli inseriti nelle misure strutturali che permangono anche con il semaforo verde: tutte le automobili, i veicoli per il trasporto merci e i ciclomotori euro0 non possono circolare nelle 24 ore 7 giorni su 7 (per i motori diesel fino a euro1 compreso) mentre le auto e i veicoli per il trasporto merci diesel euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.

Tutti dettagli sui provvedimenti di limitazione delle emissioni in atmosfera sono disponibili alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/blocchi-traffico