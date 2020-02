Doveva finire in carcere per effetto della "Spazzacorrotti", imputato se la cava per un soffio

A gennaio doveva andare in carcere per effetto della legge "Spazzacorrotti", ma il suo avvocato aveva chiesto alla Corte d'Appello di Torino di non disporre l'arresto e sollevare una questione di legittimità costituzionale.

Carla Alberto Masia, condannato in via definitiva per una vicenda che risale ai tempi in cui era vicedirettore tecnico dell’ospedale Molinette, è rimasto a piede libero e adesso, dopo la pronuncia della Consulta, chiederà misure alternative alla detenzione. “Sono molto contenta – ha dichiarato il legale , l’avvocato Caterina Biafora – perché siamo riusciti a fare emergere il principio dell’irretroattività della legge. I magistrati piemontesi sono stati saggi e prudenti, direi che è un bel giorno per la giustizia”.

Lo scorso 9 gennaio la Cassazione aveva reso definitiva la condanna di Carla Alberto Masia a due anni e un mese per induzione indebita. Le vicende al vaglio dei giudici risalivano al 2007-2008 e si riferivano ai rapporti di alcune aziende con l’ospedale. Il secondo imputato del procedimento, difeso da un altro legale, non aveva chiesto alla Corte d’Appello di differire la cattura ed era stato arrestato.