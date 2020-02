I Nas indagano su una clinica di Pecetto: si ipotizza truffa ai danni del sistema sanitario

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per truffa ai danni del sistema sanitario per una vicenda che riguarda la clinica San Luca di Pecetto.

I carabinieri del Nas stanno concentrando gli accertamenti su quattro persone: secondo le prime ipotesi investigative, sarebbero stati imputati a carico dell'erario compensi per costi di procedure chirurgiche di legatura e stripping di vene varicose, tramite annotazioni aggiuntive nella documentazione clinica.

Le indagini sono scattate nel novembre scorso, dopo che ai carabinieri sono giunte alcune segnalazioni di irregolarità nelle cartelle cliniche. Gli investigatori del Nas, che ad oggi hanno effettuato tre controlli alla San Luca, hanno sequestrato centinaia di cartelle.

"La direzione - spiega l'avvocato Anna Ronfani, legale per la clinica - ha collaborato e messo a disposizione tutta la documentazione. Al momento non abbiamo contestazioni da parte della Procura. Non ci sono evidenze di procedure chirurgiche non corrette, eseguite in violazione di legge".