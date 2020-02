Chieri, tracciati due nuove attraversamenti pedonali

Due nuovi attraversamenti pedonali, che interessano luoghi molto frequentati dai cittadini chieresi, sono stati realizzati dalla ditta incaricata della segnaletica stradale, su progetto dell’Ufficio Tecnico del Comune di Chieri: lo annuncia l'assessore alla Viabilità Paolo Rainato.



"Si tratta di interventi attesi da tempo e finalizzati a garantire maggiore sicurezza ai pedoni, frutto del lavoro del nuovo 'tavolo Segnaletica' che come amministrazione abbiamo voluto istituire per favorire la collaborazione tra l'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale". Le prime strisce zebrate sono state tracciate su via Vittorio Emanuele II, davanti alla Biblioteca Civica, in prossimità delle fermate dei bus, nel punto dove è più naturale attraversare la strada".



Qui le strisce sono state rifatte, a correzione di un precedente intervento, con spesa a carico della ditta interessata. Le altre nuove strisce pedonali sono su strada San Silvestro, lungo l’itinerario che dalla sede della Croce Rossa porta al parco comunale di San Silvestro. "Un percorso utilizzato anche dalle classi della vicina scuola primaria di via Nostra Signora della Scala, per recarsi al parco pubblico. Era stata proprio la scuola, insieme ad alcuni residenti, a segnalare al Comune l’esigenza di un attraversamento pedonale per rendere più sicuro il passaggio".