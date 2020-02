Coronavirus in Piemonte, i rettori valutano di chiudere le Università

I tre atenei piemontesi potrebbero rimanere chiusi, alla luce delle ultime notizie legate alla presenza del Coronavirus anche in Piemonte. I tre rettori starebbero pensando a questa ipotesi per Università di Torino, Politecnico e Piemonte Orientale.

L'ipotesi è emersa nel pomeriggio di oggi, in occasione della riunione che si è tenuta nella sala operativa della Protezione civile regionale, alla presenza del governatore Alberto Cirio.

Ma potrebbe non essere l'unico provvedimento adottato dopo l'ufficialità del primo contagiato a Torino. In serata una videoconferenza con Roma permetterà ai responsabili delle varie istituzioni di fare il punto e decidere come muoversi. Intanto, in molti casi le scuole rimarranno chiuse per le vacanze di Carnevale, all'inizio della prossima settimana.