Danza, teatro di figura e musica per il Cappuccetto Rosso del Teatro Garybaldi

Domenica 23 febbraio alle 16 andrà in scena l’ultimo appuntamento di “A teatro e poi Merenda”, la rassegna dedicata alle famiglie del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese. A chiudere in bellezza sarà “Cappuccetto Rosso” prodotto da Zaches Teatro, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Daria Menichelli e la regia di Luana Gramegna. Lo spettacolo, finalista al festival nazionale In-Box Verde nel 2019, propone una suggestiva rivisitazione della favola adatta ai bambini dai quattro anni in su e, allo stesso tempo, ad un pubblico adulto.





Il bosco di Cappuccetto Rosso è un luogo di mistero e fascino, di tentazione e di trasgressione, che nasconde e rivela, ed è proprio per questo che permette la disubbidienza: lontano dagli occhi materni che sorvegliano, i bambini trasgredendo affrontano pericoli e rischi, ovvero le proprie paure. Saranno i linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica i delicati strumenti attraverso cui raccontare la storia. I draghi delle favole possono essere uccisi o addomesticati, ma bisogna in ogni caso conoscerli, esattamente come ognuno di noi deve fare, bambino o adulto che sia, per superare le proprie paure. Perché coraggioso non è chi non ha paura, ma chi decide di non sottrarre il proprio sguardo davanti ad essa.

Al temine dello spettacolo ai bambini del pubblico verrà offerta la merenda.