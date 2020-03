Il cordoglio del territorio per Maicol Sibille, morto nel frontale a Bruzolo

Dalla vita alla morte. In un attimo. E' tutto assurdo. La valle Susa piange la scomparsa di Maicol Sibille , 36 anni, praticante avvocato, direttore dei servizi generali e amministrativi dell'istituto scolastico di Condove, dirigente sportivo del Venaus, ex consigliere comunale a Susa dal 2014 al 2019.

Ieri sera sulla statale 25 del Moncenisio all'altezza del bivio per il centro abitato di Bruzolo è stato travolto con la sua Punto dalla Opel Meriva di Michele Conia, 58 anni, titolare del bar "Il cappuccio" di Chianocco. Un'altra personalità molto conosciuta in valle Susa.

Lo scontro frontale, dovuto ancora a cause da chiarire (l'auto di Conia in arrivo da Susa avrebbe invaso la corsia opposta, l'ipotesi è un malore), è stato fatale ad entrambi, anche se in un primo momento pare che Sibille non fosse stato dichiarato in pericolo di vita. Poi, invece, il crollo delle funzioni vitali in ospedale a Susa.