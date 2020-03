Emergenza coronavirus, aperto a Chieri il Centro Operativo Comunale

Questa mattina il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero ha istituito il Centro Operativo Comunale, C.O.C.

“Voglio rassicurare i cittadini che a Chieri la situazione è sotto controllo e non si registrano ulteriori criticità. Anche se sulla base delle norme non avevamo l’obbligo di aprire il C.O.C., ho scelto di farlo, alla luce di quanto sta accadendo nel territorio della nostra Provincia e della nostra Regione, perché ritengo importante coinvolgere tutti gli organi competenti e garantire la loro reperibilità, in modo tale da poter gestire un eventuale innalzamento del livello di emergenza e nuove o più restrittive misure”.

La normativa stabilisce che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza, nell’ambito del proprio territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale, C.O.C., per la direzione e il coordinamento. A Chieri il Centro Operativo Comunale ha sede presso il Comando di Polizia Municipale, ed è presieduto dal Sindaco.

“Il C.O.C. non è un servizio per i cittadini - ha precisato Alessandro Sicchiero - ma è un ente che svolge una funzione di coordinamento istituzionale e operativo. I chieresi devono continuare a fare riferimento ai numeri d’emergenza nazionali e regionali”.

“Inoltre, visto le false notizie che in queste ore vengono diffuse tramite messaggerie e social, - ha aggiunto Alessandro Sicchiero – invito nuovamente tutti a fare riferimento solo ed esclusivamente alle informazioni ufficiali”.