Pierluigi Dovis nuovo delegato regionale della Caritas

La Conferenza Episcopale Piemontese ha nominato Pierluigi Dovis nuovo delegato regionale Caritas per il periodo 2020-2025.

Dovis, 56 anni, è direttore (dal 2000) della Caritas diocesana di Torino, Presidente di Fondazione Feyles, della Fondazione Il Riparo, della Associazione Insieme per Accogliere, del Comitato Promotore S-Nodi, oltre che consigliere nella Fondazione don Mario Operti.

Autore di numerosi libri, gli ultimi due su: <Per Carità e per giustizia. Il welfare delle parrocchie>, edizioni Gruppo Abele 2015 e <Gestire il dono. Il management del no profit> (con Filippo Monge), Giappichelli 2018.

Dal 2011 al 2016 ha già ricoperto il ruolo delegato regionale, è stato membro di presidenza di CARITAS Italiana.

Fino ad ora ha svolto il ruolo di delegato regionale Caritas don Giovanni Perini di Biella.

Dal primo giugno cambierà anche il Vescovo delegato Cep per la Caritas, sarà mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e di Fossano, succede a mons. Marco Prastaro che seguirà Migrantes e Cooperazione missionaria tra le Chiese.