Smat adotta misure precauzionali per l'utenza

In seguito alle disposizioni ministeriali volte a limitare la diffusione del coronavirus, SMAT invita i propri Utenti, per maggior tutela, a privilegiare il canale telefonico del numero verde 800 010 010 ed il sito internet www.smatorino.it, già predisposto per la gestione delle pratiche amministrative, limitando ai casi urgenti ed indispensabili gli accessi agli sportelli.

L’accesso alle sale d’attesa delle sedi di c.so XI Febbraio 22 a Torino e di via Vigone 42 a Pinerolo sarà consentito a non più di 4 persone contemporaneamente.

Per motivi precauzionali, tutti gli altri sportelli collocati sul territorio dell’area metropolitana torinese resteranno chiusi fino a lunedì 6 aprile.

Tra le misure preventive adottate dall’azienda per limitare la diffusione del COVID-19, SMAT ha messo a disposizione presso le sale dedicate all’utenza soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.