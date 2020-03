Gira armato e prende a calci un’auto: fermato pregiudicato in Strada Lanzo

Due donne. Un uomo. Una pistola. Non si tratta del prologo di un romanzo noir ma è quanto accaduto nella serata di martedì scorso durante un controllo del territorio effettuato dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna. I poliziotti, transitando lungo Strada Lanzo, notano un soggetto colpire con un calcio un’autovettura parcheggiata. Si tratta di un cittadino italiano di 32 anni, già noto agli operatori per precedenti di Polizia.

Seguono poi gli accertamenti di rito dove i poliziotti rinvengono, all’interno del vano porta oggetti del cruscotto, una pistola con matricola abrasa. L’uomo non è in grado di giustificarne il possesso. Il trentaduenne è stato fermato per detenzione illegale di arma da sparo.