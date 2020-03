Torino: la solidarietà dello Spazio Popolare Neruda a Eddi, nel ricordo di Orso

“Ogni tempesta inizia da una singola goccia, cercate di essere voi quella goccia”: con queste parole, tratte da una lettera scritta da Lorenzo “Orso” Orsetti e risuonate in tutto il quartiere Valdocco di Torino grazie a un flash mob organizzato mercoledì su un balcone, il centro sociale Spazio Popolare Neruda di Corso Ciriè ha voluto rendere omaggio al combattente fiorentino unitosi alle milizie YPG curde e ucciso esattamente un anno prima in Siria dallo Stato Islamico.

L'occasione è stata colta anche per esprimere vicinanza e solidarietà a un'altra ex combattente anti-Isis, Maria Edgarda Marcucci, per cui la procura di Torino martedì ha disposto la “sorveglianza speciale” della durata di due anni: “Eddi - hanno proseguito le attiviste e gli attivisti del Neruda – è tornata viva e non ha mai smesso di lottare per difendere la rivoluzione nella Siria del nord-est, in solidarietà ai lavoratori licenziati, come sostenitrice del movimento transfemminista Non Una di Meno e al fianco del popolo valsusino No Tav”.

La contestazione al provvedimento è totale e punta il dito contro la procura: “La pm Pedrotta – hanno concluso - ha deciso di metterla sotto sorveglianza speciale tacciandola come pericolo per la società attraverso una misura terribile per la restrizione della libertà. Per questo ci chiediamo: se noi siamo dalla parte di chi ha combattuto l'Isis e il tribunale di Torino no, da che parte sta?”.