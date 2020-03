Ladri di biciclette e ladri su biciclette: due arresti della Polizia nei giorni scorsi

Il primo intervento ha portato gli agenti in via Perrone dove una donna ha dichiarato di aver visto un uomo arrampicarsi al primo piano dello stabile, accedere all’interno di un’abitazione attraverso la finestra e fuggire poco dopo in bicicletta. Un condomino si è messo all’inseguimento del malvivente, fornendo ai poliziotti in tempo reale indicazioni utili a rintracciarlo. Si tratta di un cittadino tunisino di 38 anni. Una volta fermato, l’uomo è stato perquisito. Il trentottenne è stato trovato in possesso di un cellulare, provento di furto. Pochi istanti prima infatti il tunisino, approfittando della distrazione di un cittadino fermo ad una fontanella per bere, ha intravisto il cellulare in terra e fermando la sua bicicletta ha raccolto il televono per poi darsi alla fuga. Il trentottenne, con numerosi precedenti di polizia e obbligo di firma, è stato arrestato per tentato furto e denunciato per essere stato sorpreso in giro senza un motivo giustificato.