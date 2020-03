Coronavirus, positiva la sindaca di Orbassano Cinzia Maria Bosso

Con un messaggio sulla sua pagina Facebook, la sindaca di Orbassano Cinzia Maria Bosso ha annunciato di essere positiva al coronavirus, tranquillizzando sulla sua condizioni di salute.

"Nella giornata di ieri, in seguito a tampone, mi hanno confermata di essere positiva al Covid-19", ha esordito la prima cittadina di Orbassano. "I casi di contagio in questi giorni stanno aumentando. Per questo è più che mai necessario restare in casa il più possibile: non uscite se non davvero strettamente necessario, ricordate che SOLO stando in casa potrete proteggere non solo voi stessi, ma anche i vostri cari".

"Sto bene e accuso solo lievi sintomi", ha aggiunto la sindaca Bosso. "Mi trovo in isolamento domiciliare e continuerò a lavorare da qui, da casa, per Orbassano e per tutti gli orbassanesi. So che è un momento difficile e so che ci vengono chiesti grandi sacrifici: rispettiamo le norme e le indicazioni, e usciremo vincitori da questa guerra".

"Conto su di Voi, così come voi potete contare su di me. Restiamo in casa!", ha concluso la prima cittadina.