Viabilità, la strada provinciale 213 “di Exilles” chiusa dal 30 marzo al 2 aprile

Per eseguire una nuova riparazione urgente di una condotta dell’acqua posizionata lungo la sp. 213 di Exilles al km 1+080 è necessaria la chiusura di parte della strada provinciale in quanto tratto ristretto dal km 1+000 al km. 1+150, in territorio del Comune di Exilles (TO) dalle ore 8,30 del giorno 30 marzo al alle ore 18,00 del giorno 2 aprile 2020 e con deviazione del traffico in loco.