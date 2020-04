Stretta sulle aziende del Torinese: una trentina verso la sospensione dell'attività

Sarebbero almeno una trentina le aziende del Torinese che non producono beni "essenziali" e che, di conseguenza, sono costrette a sospendere l'attività. Il prefetto Claudio Palomba ha disposto controlli a tappeto, affidando alla Guardia di finanza il compito di verificare se le aziende rispettano o meno i requisiti decisi dall'autorità, in relazione all'emergenza Coronavirus.

Da quanto si apprende, sulla "non essenzialità" delle produzioni di una trentina di aziende non vi sarebbe alcun dubbio e quindi già nelle prossime ore tali attività dovrebbero fermare le macchine. È probabile, peró, che il numero possa aumentare, non solo perchè alcune realtà sono ritenute non fondamentali ma anche perché in determinati contesti risulta impossibile rispettare le disposizioni governative (su tutte la distanza fra gli individui) necessarie ad evitare il contagio da Covid-19.