Emergenza Coronavirus, un premio speciale ai lavoratori della dottor Gallina

La Dott. Gallina ha deciso di triplicare il bonus di 100 euro del governo per i propri dipendenti che hanno lavorato in azienda nel mese di Marzo e Aprile. A tutti i Dipendenti sarà riconosciuto un bonus speciale fino a 340 euro, oltre ai 100 euro erogati dal Governo. Un segno di riconoscimento per la collaborazione e di incentivo per superare questo momento complesso.

Grazie al lavoro di tutti si è potuta mantenere la fiducia dei Clienti. Dario Gallina, Amministratore Delegato della Dott.Gallina, ha dichiarato: “Ci auguriamo di poter superare insieme e velocemente questa grave crisi economica, nel rispetto della salute e della sicurezza di Tutti. Siamo stati colpiti da un grande paura e incertezza, ma molti dei nostri dipendenti hanno reagito con responsabilità ed è giusto testimoniare concretamente un senso di vicinanza e di premio per loro e le loro famiglie.”