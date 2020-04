Grigliata in un campo pieno di animali a Nichelino: la Polizia Locale sanziona tutti e avvisa l'Asl

I controlli avvenuti fino al pomeriggio di ieri avevano dato esiti incoraggianti in cintura sud, ma poi è bastato spostarsi dalle "aree più a rischio" per scoprire una sorpresa poco gradita, nell'uovo del giorno di Pasquetta: una festa in un campo agricolo di Nichelino, alla presenza anche di animali vari, quasi fosse una piccola fattoria.

E' successo nella zona di via Vernea: una grigliata, scoperta da Polizia locale e carabinieri, con persone provenienti anche da altre città, che sono state tutte sanzionate. Ma la cosa che ha destato più clamore è che lì intorno giravano liberamente maiali, cavalli, cani, galline, e capre.

Per questo motivo, il Comune di Nichelino (in testa il sindaco Tolardo, che ieri era presente ai controlli, di fronte alla Palazzina di Stupinigi) e l'Asl intendono vederci chiaro, per scoprire se dietro alla grigliata c'era dell'altro.