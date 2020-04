Nicoletta Dosio lascia il carcere e va agli arresti domiciliari

La notizia è arrivata ad ora di cena da parte dei No Tav. Nicoletta Dosio, la pasionaria arrestata il 30 dicembre scorso, ha lasciato il carcere delle Vallette: le sono stati concessi gli arresti domiciliari.

"Nicoletta è uscita poco fa per andare a scontare la pena ai domiciliari, per le misure introdotte a seguito dell'emergenza coronavirus", si legge in una nota diffusa da Notavinfo. "Gli sono stati concessi i domiciliari con il massimo delle restrizioni possibili. Nicoletta ci fa sapere, tramite suo marito, che la situazione dentro il carcere è pesantissima".

"E' dimagrita molto, perché mangiare in carcere è difficile". Ma da stasera non è più reclusa all'interno delle Vallette.