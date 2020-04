Coronavirus, Tronzano è guarito: "Sarò felice solo quando il virus sarà sconfitto da tutti"

C'è anche Andrea Tronzano tra i 127 pazienti guariti dal Coronavirus in Piemonte. A comunicarlo è stato lo stesso assessore alle Attività Produttive della Regione su Facebook, attraverso un post: "Sono tecnicamente guarito. Mi fa piacere comunicarvelo, con semplicità, senza enfasi".

Tronzano, che era risultato positivo al tampone del Covid-19 lo scorso 9 marzo, non ha mai smesso di lavorare e di essere comunque operativo. Dopo il presidente Alberto Cirio, la Regione vede quindi la seconda guarigione all'interno della Giunta. Nessuno spazio però, al momento, per festeggiare. I pensieri dell’assessore sono infatti rivolti ai tanti malati ancora presenti in Piemonte e a chi è mancato a causa del Coronavirus: "Sarò e saremo felici infatti solo quando il virus sarà sconfitto da tutti, anche attraverso il vaccino. Un pensiero commosso va alle persone che ci hanno lasciato. Il sempre più alto numero di guarigioni sia di buon auspicio per i pazienti in terapia intensiva. Ora torno in prima linea come piace a me".

A partire da domani quindi l’assessore Tronzano tornerà a lavorare fisicamente al fianco del presidente, della Giunta e del’Unità di Crisi: "Lavoriamo per fare le cose giuste per i nostri imprenditori, per le nostre imprese e per i nostri concittadini. Forza Piemonte".