Preioni (Lega): "Ostruzionismo sconsiderato sulla legge per la riassegnazione delle concessioni alle grandi derivazioni idroelettriche"

“Doveva diventare realtà oggi in Consiglio regionale la riassegnazione delle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche del Piemonte, che invece la minoranza di Palazzo Lascaris, con un atteggiamento di ostruzionismo sconsiderato ha bloccato”- dichiara il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.

“Un atto di grave irresponsabilità che priva il Piemonte di grandi opportunità, non solo di tipo economico ma anche di tipo ambientale. In un contesto drammatico come si sta rivelando l’emergenza Coronavirus questo atto sconsiderato delle minoranze danneggia ogni cittadino, non ci si può nascondere dietro l’azione politica quando ci si muove in modo così contraddittorio.”

“Abbiamo chiesto a tutti uno sforzo perché il provvedimento andava approvato entro il 31 marzo per evitare l’infrazione comunitaria, il loro Governo non ha concesso proroghe - dichiara Alberto Preioni – e invece di fare gli interessi del Piemonte le minoranze hanno deciso di mettere in atto l’ennesimo gesto di presupponenza, che ricadrà nuovamente sulle tasche dei cittadini”.

“Le grandi derivazioni idroelettriche sono un bene e contemporaneamente un onere che incide soprattutto sui territori montani e pedemontani dove si concentrano gli invasi- conclude Albero Preioni – il Piemonte poteva legiferare oggi per riassegnare 67 concessioni che storicamente erano in capo allo Stato per poi gettare le fondamenta di una gestione autonoma della produzione energetica. Una partita persa a tavolino di cui spero che i piemontesi chiederanno conto agli interessati.

La Lega ovviamente non si ferma, andiamo avanti e continuiamo a lavorare pensando sì all’emergenza sanitaria, ma anche all’emergenza economica, emergenza che l’approvazione di questa legge sula riassegnazione delle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche del Piemonte avrebbe contribuito a superare”.