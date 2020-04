La solidarietà ai tempi del coronavirus: taxisti torinesi portano negli ospedali colazioni donate da alcune pasticcerie

"La cosa più bella è vedere gli occhi degli infermieri o del personale quando portiamo loro i vassoi: sono regali inattesi e forse, proprio per questo, ancora più graditi". Sono le parole di Fabio, uno dei taxisti torinesi che in questi giorni stanno portando colazioni agli ospedali di Torino grazie al contributo spontaneo di alcune pasticcerie.

E' la conferma di come la solidarietà non si sia fermata in questi momenti terribili che stiamo vivendo per l'emergenza coronavirus. Tutto è partito da una nota pasticceria di Gassino, con il donare le colazioni ai medici impegnati nei Pronto Soccorso della zona. Rapidamente è partita una catena della solidarietà attraverso l'hashtag #aiutiamochiciaiuta, che ha coinvolto Slow Food Torino e Giovanni Dell’Agnese, vicepresidente di Ascom Torino e provincia. E alcuni taxisti si sono trasformati in 'trasportatori sociali'.

Una trentina di loro ha deciso di distribuire volontariamente e gratuitamente le donazioni spontanee che alcuni laboratori di pasticceria, con attività di produzione aperta ma limitata alle consegne a domicilio, hanno deciso di fare a favore di coloro che sono in prima linea nella lotta al covid-19. Una iniziativa nata spontanemante, grazie al passaparola e ai whatsapp di alcuni taxisti con altri colleghi e alla disponibilità offerta dalle pasticcerie che qualcuno di loro conosceva e frequentava abitualmente, prima che lo tsunami sanitario travolgesse tutto e cambiasse le loro e le nostre abitudini.

L'idea, una volta che sarà passata l'emergenza, è di fare in modo che continui a restare vivo un legame, creando magari una associazione, per tenere insieme le persone coinvolte, grazie ai rapporti che si sono creati in questo periodo. Tanto più che, nel frattempo, sono diventate una sessantina le attività che hanno dato la loro adesione all'iniziativa. Mentre la distribuzione di dolci e colazioni agli ospedali va avanti, per la gioia di infermieri e medici.

E in questi giorni che portano alla Pasqua, alcune pasticcerie sono al lavoro per preparare anche uova con decorazioni speciali e colombe per allietare la Pasqua di coloro che lavorano senza sosta nella tremenda guerra contro il coronavirus.