Coronavirus, multati erroneamente mentre distribuiscono cibo solidale: la municipale annulla il verbale

Una multa elevata per sbaglio e per questo motivo annullata. Nella giornata di ieri, nell’ambito dei controlli per l’osservanza di quanto disposto dal Dpcm per il contenimento della diffusione del Coronavirus e, in particolare, per ciò che riguarda il divieto di assembramento, gli agenti della Polizia municipale hanno erroneamente sanzionato due operatori dell’associazione “Eco della Città” impegnati nella distribuzione di cibo solidale in zona Regio Parco.