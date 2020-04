Cuorgné, scavalca recinzione per entrare in un parco pubblico: fermata, aggredisce la vigilessa che l'ha invitata a uscire

Ha scavalcato la recinzione di un parco pubblico per portare a passeggio il cane: fermata da una vigilessa della polizia municipale che l'ha invitata a uscire, l'ha aggredita. E ha finito per essere arrestata dai carabinieri.

L'episodio è avvenuto oggi a Cuorgné, in provincia di Torino, e ha per protagonista una donna di 40 anni. I militari, dopo l'aggressione, l'hanno portata in caserma non senza difficoltà. Oltre alla sanzione per l'inosservanza delle disposizioni anti Coronavirus è scattata l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La vigilessa era intervenuta nel parco dopo le segnalazioni di alcuni cittadini.