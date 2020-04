Porta il cane in piazza Valdo Fusi e viene multato di 300 euro: lo sfogo su Facebook diventa virale

Secondo la ricostruzione dell'attore infatti, quest'ultimo si trovava in piazzale Valdo Fusi, a 200 metri da casa, con il cagnolino quando un agente l'ha fermato, gli ha chiesto i documenti e lo ha multato. Il motivo? L'aver violato l'ordinanza che vieta passeggiate nelle aree verdi di Torino. Il post, che ha ricevuto oltre 700 like, 300 commenti e 260 condivisioni, racconta di un confronto piuttosto grottesco tra il rappresentante delle forze dell'ordine e il proprietario del cane, in continua discussione per determinare se piazzale Valdo Fusi sia una piazza o un giardino.

Il risultato? Multa di 300 euro e tanta rabbia, sfogata in un post su Facebook: "L’Agente M. scende dall’auto come se io fossi Matteo Messina Denaro, e lui finalmente l’agente che l’ha arrestato dopo tanto tempo, finalmente grazie al suo astuto lavoro. Mi chiede i documenti e decide di farmi un verbale perché i giardini sono chiusi". Si legge. E ancora: "L’agente M. mi dice che ho violato l’ordinanza stando in un parco chiuso al pubblico. Io cerco di fargli capire che quello è un piazzale, lui dice che invece è un giardino perché c’è dell’erba".

Sbigottito per quanto accaduto, l'attore ha poi voluto precisare: "Ringrazio tutte le forze dell’ordine per gli enormi sforzi che stanno facendo e auguro loro un buon lavoro, ad eccezione dell’agente M. A te nulla, perché il tuo lavoro non lo sai fare, pensavi di essere un bravo poliziotto e invece no, eh succede sai, che uno pensa di essere in qualcosa e invece non è, mi spiace che ci tenevi tanto. Non abbiamo bisogno di gente come te, soprattutto in questo momento".