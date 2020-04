A Parella nasce il portale che connette commercio, professionisti e cittadini per affrontare la crisi

A Torino, nel quartiere Parella, è nato un portale gratuito con l'obiettivo di connettere, in questo periodo di crisi dovuta alla pandemia di coronavirus, attività commerciali, professionisti e comuni cittadini. Il nome del progetto è “Io sto con Parella” e si è concretizzato in un sito web e in una pagina Facebook ideati da Enrico Pronzati.

Il progetto consentirà a chi opera nel quartiere di registrarsi sul portale e di inserire la propria attività con l'obiettivo di presentarla ai residenti; il sistema, inoltre, permetterà a chi naviga su pc, smartphone e tablet di effettuare ricerche filtrate per categoria e di conoscere l'eventuale disponibilità alla consegna a domicilio.

Nei prossimi giorni l'iniziativa dovrebbe essere ampliata anche alle associazioni: “In poco tempo – fa sapere l'ideatore – si sono avvicinate già diverse attività: a seguito dei divieti c'è bisogno di innescare un passaparola per ridare vitalità ai negozi di quartiere. Non tutti hanno tempo o risorse economiche per creare un sito web, perché non dare una mano alle varie realtà per conoscersi reciprocamente?”.