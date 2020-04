Collegno, dall'Associazione Savonera pizze per il personale sanitario

Un semplice gesto per dire grazie. Grazie a chi in questa emergenza è in prima fila per aiutare gli altri. Un piccolo contributo, un regalo da parte dell'Associazione Savonera, che in questo periodo ha voluto pensare ai medici, infermieri, oss e tutto il personale impiegato negli ospedali in questi giorni così difficili.

Uno scenario complicato, che l'associazione di Collegno ha voluto alleggerire regalando un sorriso a chi combatte in prima linea. Da due settimane, infatti, in collaborazione con due ristoranti, il Bergamotto e Cuore di Pizza, che hanno dato il via all'iniziativa portata avanti dall'inizio dell'emergenza, hanno fatto consegnare pizze al personale di turno al Maria Vittoria, all'Amedeo di Savoia, all'ospedale di Rivoli e di Venaria.

"Pensiamo di proseguire la prossima settimana con altre consegne - ha affermato il presidente dell'Associazione - Il nostro ringraziamento a chi, tramite le donazioni, ha permesso che riuscissimo a fare queste consegne".