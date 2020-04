Torino, la Circoscrizione 7 lancia “#Famiglieconnesse” per la condivisione delle reti wireless

La Circoscrizione 7 di Torino, come già fatto dalla 5, dalla 8 e da altri comuni dell'hinterland, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione volta alla condivisione delle reti wireless nei suoi quartieri. L'iniziativa, ribattezzata “#Famiglieconnesse”, ha l'obiettivo di consentire a bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie in difficoltà di seguire la didattica a distanza.

La campagna si sta concretizzando attraverso un'apposita locandina, da appendere nell'androne del palazzo di residenza, con la possibilità di segnalare il proprio nominativo e la relativa disponibilità a condividere: “In questo momento di grande difficoltà - dichiara il vice-presidente e coordinatore a sanità e servizi sociali Ernesto Ausilio – le nuove tecnologie sono fondamentali e ci sembra opportuno che vengano messe a disposizione delle persone meno fortunate”.

L'iniziativa vuole essere anche un monito per la creazione di condizioni di pari opportunità per tutti: “Spesso - aggiunge Ausilio – si danno per scontate molte cose, ragionando come se tutti avessero tutto quando in realtà non è così: basta pensare, ad esempio, agli anziani che non hanno una connessione internet o non sono in grado di usarla per ricevere le ricette elettroniche; sembrerà banale, ma occorrerebbe valutare il mondo nella sua complessità”.