A Torino prosegue il lavaggio delle strade

Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia delle strade tra le 22 e le 6 del mattino. Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.

La notte scorsa le autobotti sono intervenute sulla viabilità di numerosi assi di viabilità primaria e quartieri cittadini. Alcuni esempi:

· Corso Principe Oddone, piazza Statuto, corso Francia, piazza Bernini , corso Tassoni, corso Appio Claudio, corso Svizzera, piazza Perotti, via Fabrizi, via Bianchi, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Massaua, via Cossa, corso Sacco e Vanzetti, strada Antica di Collegno, corso Marche; corso Lecce, via Pianezza, via Nervi, via Terraneo, corso Telesio, corso Potenza.

· Corso Regina Margherita, rondò della Forca, corso Novara, corso Brescia, corso Regio Parco, via Catania, lungo Dora Firenze e lungo Dora Siena, corso Verona, corso San Maurizio, via Napione, corso Belgio, corso Tortona; corso Sella, corso Gabetti, corso Casale, corso Chieri, strada Traforo del Pino, lugo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, lungo Dora Colletta.

· Piazza Massaua, via De Sanctis, via Mazzarello, via Monginevro, corso Brunnelleschi, corso Trapani, parco Ruffini; corso Orbassano, strada del Portone, via Gorini, via Anselmetti, corso Settembrini.

· Quartiere Mirafiori Sud e corso Unione Sovietica da corso Giambone a confine città.

· Area tra corso Francia, corso Peschiera, corso Castelfidardo, corso Inghilterra.