Coronavirus, intensificati a Moncalieri i controlli di Polizia Municipale e Carabinieri

In questo fine settimana a Moncalierri è in atto un ulteriore sforzo di Polizia Municipale e Carabinieri per quanto riguarda i controlli.

Pattuglie sono presenti in ingresso ed in uscita dalla tangenziale sud e posti di controllo sono stati attuati in strada Torino e in strada Genova. L'obiettivo è la verifica delle autorizzazioni previste per l'ingresso a Moncalieri, scoraggiando i cosiddetti 'furbetti del coronavirus'. Le forze dell'ordine sono state ringraziate dal sindaco Paolo Montagna per il lavoro che stanno facendo, ma poi l'invito è stato una volta ancora rivolto a tutti: "E' nella responsabilità di ognuno di voi e di noi, la soluzione di questa emergenza".

"Vogliamo continuare ad essere la grande Comunità che siamo. Ma per farlo, bisogna continuare a restare a casa", ha aggiunto il primo cittadino. "So che ogni giorno che passa, è più faticoso. So che si parla di riaperture, perché è oggi che bisogna organizzare i prossimi mesi. Ma nelle prossime due settimane bisogna continuare a stare a casa. Altrimenti ogni sforzo fatto sarebbe vano e saremmo costretti ricominciare da zero: non possiamo permettercelo".

Infine sulla Fase 2, il sindaco di Moncalieri ha ribadito un concetto già espresso: "Non abbiamo soluzioni in tasca, né la bacchetta magica. Non promettiamo miracoli, ma nessuno resterà indietro. Sono parole che vogliamo frequentare".