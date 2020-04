Nichelino, niente più acqua calda in alcuni palazzi di via Pracavallo: scoppia la protesta di una trentina di famiglie

Una trentina di famiglie di via Pracavallo a Nichelino hanno inscenato una forte protesta, non avendo più a disposizione l'acqua calda nei palazzi dove abitano.

Il problema è nato a seguito della dalla decisione di Atc di staccare la centrale termica dall'acqua (che garantiva il servizio tutto il giorno), a causa di una crescita dei costi diventata - a suo dire - insostenibile. Per risolvere il problema diventa necessario installare il boiler elettrico, ma in molti si sono ribellati a questa decisione. "Vogliamo il boiler a gas: costa meno di quello elettrico e ci garantisce lo stesso servizio", hanno fatto sapere alcuni residenti. E dai balconi è esplosa la protesta, tanto da costringere i carabinieri ad intervenire.

A stretto giro di posta, per riportare sotto controllo la situazione, è arrivato anche il sindaco Giampiero Tolardo, dopo aver già preso contatto con Atc: "Il problema riguarda i nuclei che non hanno aderito alla proposta di installazione di boiler elettrici avanzata dall'azienda per risparmiare sull'utilizzo di gas consumato dalla caldaia da un magawatt. Non è stata una buona idea limitare l'erogazione dell'acqua sanitaria alle famiglie".

Sì, perché fino a ieri l'acqua calda funzionava solo dalle 7 alle 10 di mattina, nell'ora di pranzo e dalle 17 alle 20. "Questa cosa doveva essere condivisa con l'Amministrazione, per di più in un periodo di allerta sanitaria", ha sottolineato il sindaco di Nichelino.

Alla fine è stata trovata la mediazione in grado di accontentare tutti: l'acqua calda ci sarà dalle 6 alle 22, fino a quando non sarà stato possibile installare sistemi idonei per attuare un risparmio sui consumi, ma ad emergenza finita.