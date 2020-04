Coronavirus, completata la sanificazione di tutte le strade di Moncalieri

A Moncalieri è stata completata la sanificazione dell’intera città, comprendendo anche l’intervento in vicoli, stradine, piazze.

L'annuncio lo ha dato il sindaco Paolo Montagna. E’ stato utilizzato un mezzo meccanico più piccolo e agile, accompagnato dall’operatore a piedi, che ha potuto raggiungere anche gli spazi più stretti. "Come anticipato, abbiamo intenzione di operare un secondo ciclo di interventi", ha aggiunto il primo cittadino.

Intanto, in pochissimi giorni sono oltre 150 le domande ricevute in Comune da chi ha compilato il modulo per la richiesta di aiuto “Nessuno indietro” (per entrare in contatto, occorre compilare il modulo cliccando su https://bit.ly/3ey8M3A). Da oggi queste domande saranno prese in carico dagli uffici dell’Unione dei Comuni.

Il tutto mentre prosegue l’impegno dei volontari di Croce Rossa e Protezione Civile per consegna di farmaci, pasti, aiuti alimentari, spesa e mascherine a domicilio.