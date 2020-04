Iren, un nuovo giardino in via Forlì

Approvata oggi dal Consiglio Comunale di Torino (36 voti favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto) una deliberazione – proposta dall’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria – che concede per 99 anni a Iren Energia S.p.A. il diritto di superficie – in sopra e sottosuolo – di un’area di 1.674 metri quadrati in via Forlì 116, dove la società edificherà una sottostazione di scambio termico interrata, denominata SST Lucento, sulla cui copertura installerà anche un impianto fotovoltaico.

Al termine dei lavori della sottostazione, nell’area adiacente Iren realizzerà un giardino pubblico, di cui assumerà la manutenzione ordinaria e straordinaria per cinque anni (a decorrere dalla fine dei lavori di sistemazione a verde).

A titolo di permuta con la costituzione del diritto di superficie, la Città di Torino acquisirà un’area verde nel quartiere Vallette, in via delle Primule 13, ora di proprietà di Iren, oltre a un conguaglio di Euro 42.670.

Inaugurato nel maggio 2016, il parco alle Vallette (P22) – spiega la delibera – ha una superficie di 13mila metri quadrati e ospita oltre 70 nuovi alberi ad alto fusto (aceri, platani, bagolari e ippocastani), 4.550 rose a cespuglio, bianche e rosa, 30 piantumazioni di rosa rugosa in filari di siepi, aree a prato destinate ad attività libera, 15 panchine di legno e 16 nuovi punti di illuminazione pubblica a led. L’intervento è stato eseguito da Iren a propria cura e spese, recuperando e riqualificando a verde un’area ex industriale e riconnettendola al parco già esistente.

Insieme alle deliberazione sono state approvate anche due mozioni di accompagnamento. Una mozione (prima firmataria: Deborah Montalbano - DemA) chiede a sindaca e Giunta di avviare l’iter burocratico con le necessarie autorizzazioni e/o permessi per permettere a Iren Energia S.p.A. di poter ultimare gli interventi rimasti in sospeso all’interno dell’area parco delle Vallette riguardanti recinzioni e corpi illuminanti.

L’altra mozione (primo firmatario: Federico Mensio - M5S) impegna sindaca e Giunta a recuperare – a titolo compensativo del consumo di nuda terra dell’intervento – l’area compresa tra le vie Borgomasino e Forlì e corso Toscana a verde urbano, anche su soletta, ovvero per funzioni sociali a verde (orti urbani in cassone, giochi bambini, area cani, ecc.), in linea anche con quanto definito nel programma di governo della Città 2016-2021 e con i regolamenti vigenti.