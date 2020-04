Ivrea, il sindaco ai cittadini: "Senza la fiaccolata, il 25 aprile mettiamo una luce sui nostri balconi e finestre"

"In giornate in cui i concetti di “resistenza” e “liberazione” hanno assunto il senso della lotta e della speranza di un’intera comunità, la celebrazione del 25 Aprile ne riporta in primo piano l’accezione storica a noi più nota". Comincia così il messaggio che il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, ha mandato alla cittadinanza con l'avvicinarsi delle date cui la storia d'Italia è così legata.

"Il 25 Aprile rappresenta una delle date fondamentali della nostra storia, il giorno della Liberazione d’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista - prosegue il primo cittadino -. È la data simbolo della Festa nazionale perché proprio in quel giorno nel 1945, avvenne la ritirata da parte delle truppe naziste e di quelle fasciste della repubblica di Salò dalle città di Milano e Torino. La guerra in realtà andò avanti ancora per qualche giorno: la fine venne sancita infatti con la firma della Resa di Caserta il 29 aprile (che divenne effettiva il 2 maggio). Il 25 Aprile si celebra anche la Resistenza militare e politica delle forze partigiane che hanno dato il loro importante contributo combattendo per la democrazia e la libertà di tutti".