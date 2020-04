Esce domani il nuovo romanzo di Giorgio Ballario "Torino non è Buenos Aires"

Da domani esce in tutte le edicole del Piemonte il nuovo romanzo "Torino non è Buenos Aires" di Giorgio Ballario, giornalista e scrittore che ama cimentarsi soprattutto con il noir e le atmosfere dell'America Latina

Il libro fa parte della collana Piemonte in Noir di Edizioni del Capricorno e della Stampa. E' in vendita a 9,90 euro, da settembre si potrà acquistare anche in libreria e attraverso i canali di vendita online.

Nel libro si racconta la vicenda di Hector Perazzo, ex sbirro della Policìa Federal argentina trapiantato a Torino, un detective privato che sbarca il lunario grazie a lavoretti di routine. Ma quando la peruviana Pilar gli chiede d'indagare sulla scomparsa della figlia Linda, ventenne senza permesso di soggiorno sparita nel nulla di una vita in apparenza senza ombre, lo scenario cambia.

Hector scandaglia gli ambienti marginali della Torino multietnica di San Salvarlo e Porta Palazzo, quella degli alberghi equivoci della collina, entrando e uscendo dalla zona grigia che in ogni metropoli sfuma i confini tra legalità e illegalità. Ed è così che l'esistenza della giovane sudamericana rivela un “dark side” inatteso.

Il resto lo si potrà scoprire leggendo fino all'ultima pagina l'ultima fatica letteraria di Ballario.