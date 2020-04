Le comiche in Pathé Kok di inizio '900 rivivono online con il Museo del Cinema di Torino

Proseguono le iniziative web del Museo Nazionale del Cinema di Torino per portare il fascino della settima arte in tutte le case. A partire da oggi, mercoledì 22 aprile, su Vimeo saranno messe online sette comiche brevi realizzate all’inizio del XX secolo, appartenenti a un fondo di pellicole 28mm Pathé KOK conservate dal Museo.

Il progetto di digitalizzazione è stato effettuato nel 2017 in collaborazione con Cinémathèque de Toulouse e la Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine, e presentato in anteprima nel 2018 alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone. La riparazione delle copie e la scansione in 2K sono state realizzate a Limoges dalla Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, il lavoro di stabilizzazione dell'immagine alla Cinémathèque de Toulouse.

“Siamo molto felici che il Museo di poter far conoscere queste chicche – racconta Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema –, che fanno scoprire questo particolare sistema di proiezione, testimone di un’epoca di grande fermento cinematografico e che mette ancora una volta in luce l’importante ruolo sociale che il cinema ha avuto sin dalla sua nascita”.

Il formato Pathé Kok, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti l'antenato dei VHS e dei DVD. Nel 1912 una delle maggiori industrie cinematografiche mondiali dell’epoca, la Pathé, lanciò il suo primo sistema di cinema domestico, un proiettore da salone 28mm curiosamente somigliante alla macchina da cucire Singer. La pubblicità recitava: «KOK: Il cinema a casa vostra! La gioia dei grandi, la felicità dei piccini».

La lungimirante strategia della Pathé permetteva così di allargare il mercato e allo stesso tempo di riciclare vecchi film inserendoli in un nuovo catalogo: i film in 28mm sono infatti quasi sempre una ristampa di film in 35mm realizzati prima del 1912. Il sistema Pathé Kok fu una novità assoluta, destinata alla piccola distribuzione (familiare, scolastica, itinerante, rurale e da fiera) caratterizzata dallo sfruttamento delle copie sino a usura totale. È questa una delle ragioni per cui gli elementi sopravvissuti sono rarissimi e quasi mai in buone condizioni.

Di seguito il calendario della messa online:

mercoledì 22 aprile - PLUS DE CHAUVES (No More Bald Men) (FR 1912)

mercoledì 29 aprile - FILENDOUCE EST INSAISISSABLE (FR 1912)

mercoledì 6 maggio - NOT' FANFARE CONCOURT (Our Band's Going to the Competition) (FR 1907)

mercoledì 13 maggio - A SIMPLE MISTAKE (L’erreur du policeman) (US 1910)

mercoledì 20 maggio - UN RAYON DE SOLEIL (FR 1912)

mercoledì 27 maggio - LA CHEMINÉE FUME (The Smoking Chimney) (FR 1907)

mercoledì 3 giugno - LE CHEVAL EMBALLÉ (A Runaway Horse) (FR 1908)

L'iniziativa fa parte di ‘Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno’, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino.