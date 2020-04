Nichelino, un 25 Aprile diverso dal solito: "In ogni casa, in ogni caso"

Sarà un 25 aprile diverso quello del 2020. Anche a Nichelino, dove solitamente la Festa della Liberazione è accompagnata da una marcia per le vie della città, con l'accompagnamento della banda musicale Puccini per il momento conclusivo, in piazza Di Vittorio.

Ma l'emergenza coronavirus quest'anno ha cambiato tutto e dappertutto. Così, non potendo svolgersi manifestazioni nelle strade, sarà proposta una diretta video sulla pagina Facebook del comune di Nichelino, con inizio dalle ore 10 di sabato. Lo slogan scelto è molto accattivante: "25 aprile in ogni casa, in ogni caso".

Interverranno un partecipante al Treno della Memoria degli adulti 2020, uno partecipante al Treno della Memoria dei giovani 2020, la presidente dell'Anpi nichelinese Paola Bodojra e il sindaco Giampiero Tolardo. Il compositore Matteo Dal Maso si occuperà dell'accompagnamento musicale.

"Quest'anno il 25 aprile entrerà nelle case dei nichelinesi - ha detto il sindaco Tolardo - in attesa di tornare a festeggiarlo, nel 2021, con la consueta sfilata. Resta per tutti noi un appuntamento irrinunciabile".